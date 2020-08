Fietsexcursie rondom oorlog op Hoge Veluwe

HOENDERLOO – Een natuurgids van Park de Hoge Veluwe verzorgt zondag 30 augustus een fietsexcursie langs een route die het verhaal vertelt van de periode tussen september 1944 en april 1945. De tocht start om 13.30 uur.

Het Nationale Park had de oorlog goed doorstaan. Daarin kwam verandering toen Arnhem in de vuurlinie van Market Garden kwam te liggen. In en rond Arnhem werd een dramatische slag geleverd tussen de Duitse bezetter en de geallieerden. Voor de Duitsers was dit aanleiding om de bewoners van de stad Arnhem te evacueren. Niet alleen de bewoners werden gedwongen om te verhuizen, maar ook de voorzieningen zoals de Arnhemse ziekenhuizen. Op 24 september 1944 werd Het Nationale Park De Hoge Veluwe opdracht gegeven om ruimte te maken voor het onderbrengen van de patiënten van de Arnhemse ziekenhuizen. Het Kröller-Müller Museum, dat goeddeels leeg stond omdat de kunst in een schuilkelder was ondergebracht, het Jachthuis Sint Hubertus, het toenmalige koetshuis/dienstgebouw en de Pampel werden ingericht als Rode Kruis Ziekenhuis. In korte tijd werd daar een belangrijk stuk oorlogsgeschiedenis geschreven. Deze geschiedenis staat centraal in de fietsexcursie van zaterdag, waarbij langs deze locaties wordt gereden. De gids vertelt aan de hand van oude foto’s wat zich hier in de oorlog heeft afgespeeld. Ook wordt er stilgestaan bij de bevrijding van het Park door het 1e Canadese legercorps en de slag om Otterlo. Aan het eind van deze excursie is er gelegenheid om in het Museonder een fototentoonstelling te bezoeken.

Reserveren is verplicht en kan via www.hogeveluwe.nl.