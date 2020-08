Fanfare Bereden Wapens op Hoge Veluwe

HOENDERLOO – De Fanfare Bereden Wapens speelt zondag 30 augustus op het Marchantplein in Nationaal Park de Hoge Veluwe. De muzikanten laten tussen 14.00 en 15.00 uur van zich horen.

De Fanfare Bereden Wapens is een van de twee regimentsfanfares van de Koninklijke Landmacht. Het orkest bestaat uit 22 muzikanten en verzorgt de muziek rondom militaire ceremonies. De lange en goede relatie tussen Het Nationale Park De Hoge Veluwe en de Krijgsmacht is voor de Fanfare Bereden Wapens een reden om met enige regelmaat concerten op het Park te verzorgen.

Tijdens concerten speelt de Fanfare de repertoirewensen van het publiek. Dit kan mars-, koraal-, jazz-, pop-, volks- of filmmuziek zijn. Ritmeester Harold Lenssen was sinds 1997 muzikant/comboleider bij het Fanfarekorps Koninklijke Landmacht. Hier speelde hij trompet in het orkest en piano in het combo. In 2000 werd hij kapelmeester van het orkest. Sinds maart 2013 is hij dirigent van de Fanfare Bereden Wapens.