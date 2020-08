Extra meditatie in Hall

HALL – Mindfulnesstrainer Jantine Peters heeft de afgelopen maanden een duidelijke toename bemerkt voor haar mindfulness-activiteiten. Vanwege de grote belangstelling gaat ze starten met een extra meditatie-uurtje op maandag van 19.30 tot 20.30 uur. De locatie is natuurboerderij de Mhene in Hall. “Misschien dat in deze onzekere tijden mensen extra behoefte hebben aan wat meer rust en vriendelijke aandacht in hun leven”, aldus Jantine. Om de corona-maatregel van 1,5 meter afstand te kunnen garanderen, kunnen er maximaal 7 personen aan de mindfulness-activiteiten meedoen. De zondagavondgroep heeft inmiddels een wachtlijst. Op de maandagavond is daarom een tweede uurtje gestart, (meestal) wekelijks. Tijdens het meditatie-uurtje worden concentratie- en ontspanningsoefeningen gedaan, zittend, liggend en/of bewegend.

www.aandachtgeeftjekracht.nl