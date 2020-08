Expositie in de Theetuin Vierakker

DIEREN/ BRONCKHORST – In Theetuin Vierakker in Bronckhorst is van 10 september tot 24 oktober een expositie te zien van Wim Wissels (78) en zijn dochter Gea (52) uit Dieren. De titel van de dubbelexpositie is ‘Nostalgie en Realistische Magie’. Vader en dochter schilderen beiden al van jongs af aan en zijn echte natuurliefhebbers. Tot zijn pensioen bepaalde Wim mede het aangezicht van het groen in de gemeente Rheden. Dochter Gea werkt als adviseur milieu/bodem. Ook bij het schilderen is de natuur een inspiratiebron. “We hebben elk onze eigen stijl. Mijn vader schildert graag met acryl; nostalgische taferelen als paarden voor een ploeg, klompen op een tafeltje. Zijn werk in pastel is meer gedetailleerd en subtieler”, aldus Gea.

“Gea durft meer”, vindt vader Wim. “Ze benadert een onderwerp nét even op een andere manier. Haar schilderijen in olie/acryl zijn realistisch, met een vlotte toets en afwijkende kleuren.”Zelf noemt ze haar stijl “realistische magie”. De theetuin ligt op fietsafstand van Dieren, voor automobilisten is er voldoende parkeergelegenheid. De toegang is gratis.

www.theetuinvierakker.nl