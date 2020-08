Expositie Annie Elissen

BRUMMEN/ BRONCKHORST – Annie Elissen – Groot Tjooitink, geboren in Steenderen en nu woonachtig in Brummen, exposeert van 22 augustus tot en met 4 september in de Kapel in Bronckhorst. Het thema van de expositie is Feest van Herkenning, het wordt een kleurrijke expositie met soms een knipoog naar het verleden. Nadat koeien en kippen jarenlang haar favorieten zijn geweest en altijd zullen blijven, werkt Annie nu elk jaar aan een ander thema. Het schilderen moet voor haar gevoel een ontdekkingstocht blijven. Dit jaar zelfs met stillevens aan de slag gegaan. Delfts blauw en andere ‘blauwen’ uit haar eigen verzameling waren haar inspiratie. Omdat dit toch net niet levendig genoeg was, staan er daarnaast diverse dieren op.

Theepotten uitvergroten op doek met daarop Bronkhorst in de weerspiegeling zorgden ook voor de broodnodige uitdaging waar vele uren in zijn gaan zitten.

Het beschilderen van glas, porselein en objecten heeft onderhand ook een grote plek ingenomen; vele vazen, schalen, planken, kannen enz. zijn voorzien van een mooi nieuw jasje van verf. Prachtig om van iets ouds iets heel nieuws te creëren. Haar nieuwste object, het blauwe kalf, zal tevens te zien zijn.

Annie geeft schildercursussen en workshops in haar ruime en lichte atelier achter haar woning in de Zegerijstraat in Brummen. Dit is tevens de plek waar haar kunst ontstaat.

www.annie.elissen.com.