DE STEEG – In de kasteeltuin van Middachten is dit seizoen een kruidenmengsel ingezaaid tussen de buxusfiguraties van de eenjarigentuin en de oranjerietuin. Dit is gedaan als experiment om meer insecten aan te trekken en daarmee de biodiversiteit te verhogen. Bij succes zal dit volgend jaar worden herhaald. Het kruidenmengsel bloeit nu op z’n mooist.

De kasteeltuin van Middachten is nog open tot en met 30 september, op woensdag tot en met zondag van 12.30 tot 16.30 uur.

www.middachten.nl