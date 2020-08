Erfconcert Johannette Zomer in Tonden

TONDEN – De internationaal bekende sopraan Johanette Zomer zingt op zondag 16 augustus in Tonden. Zij brengt een zogenoemd ‘erfconcert’ onder de titel Van Beatles tot Bach.

Johanette Zomer zingt buiten aan de Haarweg 11 in Tonden. Ze brengt een programma dat bestaat uit zeventiende-eeuwse smartlappen en tophits van onder andere Caccini, Purcell, Händel en Bach, maar ook uit luisterliedjes uit Europa, zoals nummers van Brel, de Korte, Sonneveld en Van Veen. Ook zingt zij ballads van onder andere Joni Mitchell, Bette Midler en The Beatles. Johanette wordt door Michiel Niessen begeleid op luit en gitaar.

Het concert is georganiseerd in samenwerking met de Culturele Stichting Tonden. Johanette zingt op twee tijdstippen: van 14.30 tot 16.00 uur en van 16.30 tot 18.00 uur. Bezoekers kunnen tijdens het concert genieten van een high tea. Kaarten kosten 25 euro en zijn verkrijgbaar via www.cultuurtonden.nl.