Erfconcert in Tonden groot succes

TONDEN – Op een uitverkocht erf werden zondag 16 augustus een tweetal erfconcerten gegeven.

In totaal honderd mensen genoten van de internationaal befaamde sopraan Johannette Zomer, op luit met Michiel Niessen op gitaar.

Het publiek zat op het puntje van de stoel en kreeg een grote verscheidenheid aan nummers voorgeschoteld. Met als thema ‘Van Bach tot Beatles’ kwam zowel het Ave Maria in een bijzondere uitvoering als Let it be voorbij. Daarnaast mocht natuurlijk het dorp van Wim Sonneveld niet ontbreken. Halverwege werd er een high tea geserveerd.