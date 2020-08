Eigen bosje hei knippen op de Hoge Veluwe

HOENDERLOO – Bezoekers aan de Hoge Veluwe krijgen op zaterdag 22 en zondag 23 augustus de kans hun eigen bosje heide te knippen op De Hoge Veluwe. Voor het heideperceel wordt gemaaid, mag iedereen een stukje bloeiende heide knippen.

Een van de terreintypen in het Park zijn de heidevelden. Wanneer de natuur volledig zijn gang zou kunnen gaan, zouden de heidevelden op den duur veranderen in bos. Dit is vaak zichtbaar aan de opkomende grove dennen en ruwe berken, maar ook grassoorten zoals pijpenstrootje. Om de heide te behouden worden er verschillende beheermethoden toegepast zoals begrazing, afbranden, plaggen en maaien.

Op een plek waar de beheermethode maaien wordt toegepast, biedt het Park bezoekers deze zomer de mogelijkheid een bosje bloeiende heide te knippen om mee naar huis te nemen. Geïnteresseerde bezoekers kunnen vooraf een Hei is goed-bon halen bij een van de informatiebalies in het Museonder of het Park Paviljoen. Met de bon kunnen zij op de aangegeven locatie hun eigen bosje heide knippen. Op de locatie geven natuurgidsen informatie over het heidebeheer en er is ook er een imker aanwezig die van alles vertelt over zijn vak en zijn bijen.