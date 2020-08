Eerste water in het Biljoenbad in Velp

VELP – De bouw van het Biljoenbad in Velp beleefde donderdag 20 augustus een bijzondere mijlpaal: Het bad werd gevuld. Wethouder Marc Budel had de eer om het eerste water in het nieuwe zwembad te doen. Wethouder Budel gooide symbolisch met een emmer de het eerste water in het gloednieuwe activiteitenbad. Uiteindelijk is er 390.000 liter nodig om dit bad helemaal te vullen. Ook heeft wethouder Budel zijn steentje bijgedragen aan het vullen van het wedstrijdbad, waar in totaal 1 miljoen liter water in gaat. Het vullen van het bad betekent dat het einde in zicht komt. Naar verwachting zal het bad aan het einde van het jaar zijn deuren openen voor het publiek. “We hopen dat straks iedereen de energie van water komt ontdekken in het Biljoenbad. Mocht je nieuwsgierig zijn naar dit prachtige bad, doe dan mee aan de Facebookactie, waarbij een aantal mensen een privé-rondleiding kan winnen door het nieuwe zwembad”, aldus wethouder Budel.

Het Biljoenbad is het nieuwe zwembad in Velp, dat straks de Dumpel vervangt. Naast het wedstrijdbad en een peuter- en kleuterbad, komt er ook een verwarmd activiteitenbad. Dit bad is geschikt voor vele verschillende doelgroepen en daarmee wordt het mogelijk om in elke levensfase te bewegen in water of te zwemmen.