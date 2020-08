Eerbeekse schakers en Brummense dammers gaan samenwonen

EERBEEK – De Eerbeekse Schaakclub en de Brummense Damvereniging hebben besloten hun clubavonden gezamenlijk te gaan houden. Er wordt vanaf september elke donderdag geschaakt en gedamd in het Pater Dekkerhuis in Eerbeek.

Zowel de Eerbeekse Schaakclub als de Brummense Damvereniging heeft te maken met teruglopende ledentallen. Er zijn nog elf leden bij de damvereniging en nog maar dertien schakers. Nieuwe leden melden zich nauwelijks aan. Reden voor de verenigingen om een samenwerking te zoeken.

Het samen houden van de clubavonden heeft vooral financiële voordelen, omdat de kosten van zaalhuur nu door meer personen worden gedragen. Daarnaast is het vooral gezelliger om met een groter aantal denksporters bij elkaar te zijn. Mogelijk kunnen de spelers van beide verenigingen nog het een en ander van elkaar leren en gaan de dammers ook schaken en de schakers ook dammen.

De start van het nieuwe seizoen is donderdag 3 september. Er wordt dan vanaf 19.30 uur gespeeld in het Pater Dekkerhuis aan de Lorentzstraat 20 in Eerbeek. Nieuwe leden zijn meer dan welkom.

www.brummensedamvereniging

www.eerbeekseschaakclub.nl