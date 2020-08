Een feestje organiseren mag, mits …

GEM. RHEDEN – De gemeente Rheden merkt dat er veel onduidelijkheid is over wat er nou precies wel en niet is toegestaan wat betreft bijeenkomsten van groepen en het geven van feestjes. Hier schept de gemeente graag nog even duidelijkheid in.

Een feestje geven mag. Het is voor groepen toegestaan om bij elkaar te komen als iedereen zich houdt aan de basisregels: thuisblijven en testen bij klachten, handen wassen en afstand houden. Zolang de anderhalve meter afstand kan worden bewaard, mag thuis of in de tuin een feestje worden gehouden.

Ook het organiseren van een straatfeest of straatbarbecue mag, mits de regels in acht worden genomen. Deze regels gelden niet voor personen uit hetzelfde huishouden, kinderen tot en met 12 jaar, jongeren tot en met 17 jaar onderling en mensen met een beperking.

Overigens dient voor een straatfeestje of straatbarbecue wel tenminste 10 dagen van te voren een melding of vergunning worden aangevraagd bij de gemeente.