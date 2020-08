Echtpaar Elizen viert 65- jarig huwelijk

DIEREN – Op donderdag 20 augustus bracht loco-burgemeester Marc Budel een bezoek aan het echtpaar Elizen ter gelegenheid van hun 65-jarig huwelijk. Meneer Theodorus Johannes Elizen (91) werd geboren In Dieren. Mevrouw Wilhelmina Draaijer (82) in Brummen. Ze hebben elkaar leren kennen op een dansavond bij zaal Wilbrink in Dieren.

Het stel kreeg vier kinderen (3 dochters en 1 zoon). Inmiddels hebben ze zeven kleinkinderen en zeven achterkleinkinderen. De heer Elizen puzzelt graag en houdt van lezen en spelletjes op de computer. Mevrouw Elizen houdt van lezen en spelletjes. Ze zijn nog steeds vitaal en gelukkig met elkaar. Het gelukkige bruidspaar vond het jammer dat zij door de coronacrisis deze mooie mijlpaal niet echt konden vieren.

Foto: Han Uenk