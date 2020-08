Duurzaam wagenpark voor Waterschap Vallei en Veluwe

GEM. APELDOORN – Met de aanschaf van 21 elektrische bedrijfsauto’s verduurzaamt Waterschap Vallei en Veluwe zijn wagenpark fors. Bij het waterschapshuis in Apeldoorn zijn de nieuwe auto’s op 13 augustus geleverd ter vervanging van 21 diesel- en benzineauto’s. Deze investering is één van de stappen die het waterschap zet om in 2050 klimaatneutraal te zijn. De verduurzaming van het wagenpark leidt tot jaarlijks 36 ton vermindering aan CO2-uitstoot.De bedrijfsauto’s worden gebruikt door onder meer technici van het waterschap die werken op de rioolwaterzuiveringen, gebiedsbeheerders en handhavers. Omdat het werkgebied van het waterschap zich (van oost tot west) uitstrekt van Deventer tot Eemnes en (van noord tot zuid) van Hattem tot Wageningen, zijn de afstanden die de medewerkers afleggen niet gering. De actieradius van de nieuwe elektrische auto’s is daarom belangrijk en daarin voorziet het nu gekozen type, de Opel Ampera.