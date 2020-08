DREMPT- Donderdag 13 augustus werd de brandweer opgeroepen voor een dier in nood bij het tankstation in Drempt. Ter plaatse bleek een duif in de gril van een auto terecht te zijn gekomen. Meestal overleeft een vogel dit niet maar deze duif zat monter rond te kijken De dierenambulance had geen mogelijkheid het dier te bevrijden dus werd de brandweer gebeld. Het klusje was nog niet zo simpel want een deel van de voorkant van de auto moest worden losgeschroefd om bij de duif te kunnen komen. Nadat dat gelukt was werd de duif overgedragen aan de dierenambulance. Het beestje is in ieder geval de staartveren kwijt maar leek verder weinig te mankeren. De brandweermensen hebben de voorkant van de auto weer in elkaar gezet.

Foto: Hanny ten Dolle