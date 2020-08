Dorpsraad Hoenderloo plaatst zelf borden tegen snelheidsduivels

HOENDERLOO – Landelijk gezien is het een belangrijk onderwerp, de overlast van onder andere motorrijders. Ook in het dorp Hoenderloo ontkomt men niet aan de verkeersdeelnemers die voor lawaai of een andere vorm van ergernis zorgen bij de inwoners van het dorp. Onder andere motorrijders die met veel lawaai en snelheid door het dorp rijden, zijn een bron van ergernis voor de inwoners van Hoenderloo. Ook wielrenners die zich niet aan de maximum snelheid van 30 kilometer per uur houden zorgen voor veel irritatie.

Begin juli heeft de dorpsraad een gesprek gehad met de gemeente en de politie om dit probleem aan te kaarten. Er werd beloofd om dit seizoen al borden te plaatsen. Na een maand gemeentestilte heeft de dorpsraad van het dorp zelf borden laten maken door een inwoonster van Hoenderloo, die de pakkende tekst zelf verzonnen had. Twee dorpsraadsleden hebben maandag 3 augustus drie borden geplaatst op privégronden en goed zichtbare plekken, verspreid in het dorp.

Foto: Rob Spelde