Doesburger zet nieuw hulpproject op in Oeganda

DOESBURG – Henny Slokker uit Doesburg zet zich al een aantal jaren in voor de inwoners van het dorp Nsanvu in Oeganda. Hij heeft, door sponsoring, al veel goeds kunnen doen, zoals het realiseren van watertanks, onderwijs voor de kinderen en verlichting op zonne-energie. Eind dit jaar wil hij zijn werk voortzetten in een nieuwe regio. Ook in Oeganda slaat het coronavirus hard toe, met ingrijpende gevolgen, meldt Slokker.

Slokker schetst de situatie in Oeganda: “De medische voorzieningen in Nsanvu zijn heel slecht. Door de lockdown zijn voor sommige inwoners de weinige inkomsten uit werk weggevallen. Er is geen sociaal vangnet zoals in Nederland. ​​​​​​Kinderen kunnen niet naar school en missen daardoor hun maaltijden. Velen lijden honger. Ook onderwijzers hebben nu geen inkomen.”

In de afgelopen drie jaar is er in Nsanvu, dankzij de steun van Doesburgers, veel gebeurd. Naast een flink aantal watertanks en waterputten, een renovatie van een school, licht dankzij zonnecollectoren is er ook een goed werkende micro-krediet-groep ontstaan. “Het gezegde ‘geen geen vis, maar een hengel’ werkt uitstekend”, aldus Slokker. “Dat is voor mij de reden om eind dit jaar mijn werk in Nsanvu te stoppen en ruim 40 kilometer verderop, in de regio Kankoole-Kikyusa, te gaan beginnen.” Slokker wil mensen in deze tijd op weg helpen met een pakket groentezaad, waarmee ze hun eigen voedsel kunnen verbouwen. Een pakket van 25 euro is genoeg om een gezin een jaar lang te kunnen voeden.

Daarnaast wil Slokker in Kankoole-Kikyusa een aantal waterputten en watertanks realiseren. Ook in Oeganda zijn er door de klimaatveranderingen te droge periodes. Een put kost 125 euro, een tank 340 euro. De inwoners van het dorp moeten hiervan in drie jaar de helft terugbetalen aan een micro-krediet-groep. Deze kan dan van dit geld weer nieuwe investeringen doen. Ook in deze regio is er geen elektriciteit en daarom zouden lampen op zonne-energie hier uitkomst kunnen bieden. Een lamp kost 28 euro. De school in Kikyusa lijkt momenteel op een afgekeurde varkensstal, zegt Slokker en daarom wil hij het gebouwtje graag renoveren. Dit kan voor zo’n 1500 euro. Ook boeken en schriften zijn hier hard nodig. “Zo gauw de scholen weer beginnen, willen we voor 600 euro aan schoolboeken en schriften geven”, aldus Slokker.

Henny Slokker maakt zich in Nederland druk om zoveel mogelijk sponsoring te verkrijgen voor hulp aan Oeganda en hoopt dat veel mensen een bijdrage willen doen. “We hebben ervaren wat het feest het is voor de mensen daar, maar ook voor onszelf, om een stukje van onze welvaart te kunnen delen. Velen van ons geven dit jaar noodgedwongen minder uit aan vakanties. Misschien een reden om een deel(tje) van dit budget te schenken”, zegt Slokker. “Eén van onze vrijwilligers heeft aangegeven dat hij het sponsorgeld dat dit jaar binnenkomt, zal verdubbelen. Elk groot en klein bedrag is meer dan welkom en in Oeganda minstens het tienvoudige waard.” Een bijdrage storten kan op NL64RABO 0319 7515 46 tnv H. Sllokker, ovv Oeganda Kikyusa-project.