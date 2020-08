Doesburg Jazz publiceert evaluatie van editie 2019

DOESBURG – De organisatie van Doesburg Jazz nam in mei de beslissing om de editie van 2020 te annuleren. Na zorgvuldige afweging werd besloten dat het organiseren van een driedaags festival met duizenden bezoekers in november niet verantwoord is. De volgende editie van Doesburg Jazz werd verschoven naar 2021. Wel werd een evaluatie aangekondigd van Doesburg Jazz 2019. Deze evaluatie is inmiddels toegezonden aan de sponsoren van het festival en kan nu online worden geraadpleegd.

De cijfers in de evaluatie zijn gebaseerd op de Monitor Economie & Toerisme 2019 van de gemeente Doesburg en op gegevens van Google analytics en Facebook. De monitor toont een piek aan bezoekers aan Doesburg in de eerste week van november, na een geleidelijke en regelmatige daling na de zomerperiode. In het weekeinde van Doesburg Jazz waren er in 2019 ruim 45000 bezoekers/passanten in de stad; een stijging van ongeveer 14.000 vergeleken met 2018.

Een andere grafiek in de monitor vergelijkt verschillende Doesburgse evenementen en toont dat Doesburg Jazz in enkele jaren een mooie positie heeft weten te veroveren. Bij de editie van 2018 werd aan de naam Doesburg Jazz een payoff toegevoegd. Om een breder en jonger publiek te trekken lag de focus niet meer uitsluitend op jazz. In publicitaire uitingen heette het vanaf dat moment ‘jazz en geïmproviseerde muziek.’ De programmering van bands en muziekstijlen werd aangepast. Dat die stap vruchten heeft afgeworpen is terug te zien in de bezoekersgegevens van de website. Driekwart van de bezoekers was jonger dan 45 jaar; ruim een kwart was jonger dan 25 jaar. Ook de verschuiving van het gebruik van desktop naar mobiel wijst op een verjonging van het publiek.

Tijdens Doesburg Jazz 2019 werden op acht locaties door vierentwintig bands vijfentwintig gratis concerten gegeven. Het laatste wapenfeit voor de start van de voorbereiding op de editie van 2020 was een terugblik op video, die in zijn geheel of in individuele bandclips op de website van Doesburg Jazz kan worden teruggekeken. Kijk voor meer informatie of om de gehele evaluatie te raadplegen op www.doesburgjazz.nl.