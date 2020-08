Dochter KNIL-militair neemt vaders onderscheidingen in ontvangst

DOESBURG – Ruim 40 jaar na zijn dood krijgt Eduard Ernst van Ginkel alsnog erkenning voor zijn militaire verdiensten. Zijn dochter Veebe van Ginkel mocht donderdag 29 juli drie militaire onderscheidingen in ontvangst nemen op het gemeentehuis in Doesburg.

Eduard van Ginkel werd geboren op 1 mei 1914 op Java. Hij diende als Soldaat der 1ste klasse bij het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) in Nederlands-Indië. Een groot deel van de Tweede Wereldoorlog bracht hij door in krijgsgevangenschap in Singapore, Birma en Siam. Na de Japanse capitulatie in 1945 werd hij bevrijd en diende hij nog enkele jaren tijdens de politionele acties. In 1948 verliet Van Ginkel het leger. In 1979 stierf hij in Rotterdam.

Gedurende zijn leven deelde Van Ginkel niet veel over zijn belevenissen in het leger. Heel soms vertelde hij een komische anekdote of iets verdrietigs dat hij had meegemaakt of gezien, vertelt dochter Veebe. “Als kind begreep ik zijn verhalen nooit zo goed. Pas later ging ik me erin verdiepen en kon ik beter begrijpen wat hij heeft meegemaakt.”

Ze ontdekte dat er in de jaren na de oorlog weinig begrip en respect is geweest voor wat haar vader had meegemaakt. Ook hoorde ze van anderen, veelal ook kinderen van veteranen, dat zij alsnog voor haar vader erkenning aan kon vragen in de vorm van militaire onderscheidingen. “Hij wilde zelf nooit veel ruchtbaarheid geven aan zijn militair verleden, maar ik denk dat hij erg trots zou zijn geweest op deze medailles.”

De overhandiging van de onderscheidingen en bijbehorende certificaten zou eigenlijk op Bronbeek in Arnhem plaatsvinden, maar dat werd al meerdere malen uitgesteld. Dus werd besloten dit bijzondere moment te verplaatsen naar Doesburg, de woonplaats van mevrouw Van Ginkel. Aan burgemeester Loes van der Meijs de eer om, namens de minister van Defensie, de onderscheidingen uit te reiken. Iets dat maar heel zelden voorkomt en dus ook voor haar een bijzonder moment. “Ik voel me vereerd dat ik deze onderscheidingen mag overhandigen, als uiting van respect en wardering voor de inzet van uw vader voor ons land in een buitengewone tijd. Dankzij hem en andere mannen als uw vader leven wij nu in vrijheid,” sprak ze dochter Veebe toe.

Eduard Ernst van Ginkel is postuum onderscheiden met het Mobilisatie-oorlogskruis, het Ereteken voor Orde en Vrede en het Demobilisatie-insigne KNIL. Het Mobilisatie-Oorlogskruis is bestemd voor militairen en oud-militairen, die na 6 april 1939 en voor 20 mei 1940 ten minste 6 maanden in dienst waren, een periode die Van Ginkel met zijn lange staat van dienst ruimschoots heeft overschreden. Het Ereteken voor Orde en Vrede is uitgereikt aan militairen van de drie krijgsmachtonderdelen en van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger. Zij moeten in Nederlands-Indië en de aangrenzende zeegebieden tussen 3 september 1945 en 4 juni 1951 ten minste drie maanden in werkelijke dienst zijn geweest. Het Demobilisatie-insigne KNIL is een teken van eervol ontslag van militairen die in de periode 1940 – 1945 in het KNIL hebben gediend.

Foto: Linda Peppelman