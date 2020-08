Dierense speeltuin maandag gesloten

DIEREN – Vanwege de extreme warmte blijft de Dierense speeltuin maandag 10 augustus gesloten. Op dinsdag, woensdag en donderdag is de speeltuin geopend van 9.00 uur tot 13.00 uur. Is het ander weer dan voorspeld? Dan worden de openingstijden wellicht weer aangepast. Bel voor de zekerheid even met de speeltuin of kijk op Facebook.