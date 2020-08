Definitief eind vrouwenbond NVV

DOESBURG- Afgelopen zaterdag 1 augustus kwam er een definitief einde aan de vrouwenbond NVV. Eigenlijk is de vrouwenbond al eerder opgeheven maar negen dames van de vrouwenbond bleven bij elkaar komen. Hennie Heezen bood aan om elke twee weken een gezellige avond bij haar thuis te verzorgen. Haar moeder en zuster waren lid van de vrouwenbond. Zo gezegd zo gedaan. En het was gezellig in huize Heezen, dan een avond kaarten, dan weer handwerken, een film kijken of bingo en met kerst een kerstdiner. Voor de “grote vakantie” met zijn allen heerlijk chinees eten. Kortom de dames vonden het geweldig. Maar zoals het gaat, vallen er ook dames af door verschillende oorzaken. Nu zijn er nog zes dames over en daarvan zijn er al een paar die over niet al te lange tijd niet meer kunnen doen. Na overleg met de groep is dus besloten om per 1 augustus er definitief een eind te maken aan de super gezellige avonden. Hennie heeft voor alle dames een fraaie mok met heerlijke snoepjes laten maken met het embleem van de vrouwenbond erop, dit gebaar werd zeer gewaardeerd.

Hiermee komt er een einde aan een vrouwenbond die, voor zover we weten, in 1948 werd opgericht en speciaal was voor vrouwen waarvan de mannen lid waren van de NVV (Nederlands Verbond van Vakverenigingen).

In het begin kwamen de dames van het NVV bij elkaar in het voormalige postkantoor in de Heerenstraat. Daarna in gebouw de Binding op de Paardenmarkt en als laatste naar de Bonte Os in de Ooipoortstraat. Echter bleek het vinden van bestuursleden toen ook al een probleem en werd formeel de bond opgeheven en de dames die toen door gingen was dat onder de naam Vrouwen contact. In 2011 was de groep zo klein dat de huur voor de Bonte Os niet meer op te brengen was en werd er naar huize Heezen verhuisd.

De Plusbus heeft al die jaren enorm meegewerkt omdat de dames toch niet al te vroeg ’s avonds weer naar huis gebracht moesten worden en dat wel eens buiten de gangbare uren viel. Daar zijn de dames enorm dankbaar voor en natuurlijk ook voor de goede zorgen van Hennie zonder haar zou het niet nog 9 jaar hebben kunnen bestaan.

Foto: Hanny ten Dolle