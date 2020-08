De Doesburgse papiermakerij

DOESBURG – Vanaf dinsdag 1 september is de eeuwenoude ambacht van papier scheppen ook in Doesburg bewonderen. Yvonne Huiskamp en Ewald Weijers van C-Paper openen dan in in het Kunstlab aan de Ooipoortstraat 21 hun eigen papierschepperij.

Beide initiatiefnemers geven vaak workshops en demonstraties op locatie, maar zijn ook regelmatig in hun nieuwe werkplek te vinden.

Sinds 2013 staat papierscheppen op de lijst van immaterieel erfgoed. Handgeschept papier is een vel van ineen gevlochten natuurlijke vezels. Het is in 105 na christus uitgevonden in China. Via Japan en Korea is deze techniek met de Arabieren naar Europa gekomen.

www.c-paper.nl