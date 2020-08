De Bruisbeek begint weer voorzichtig

LOENEN – Het bestuur van het ontmoetingscentrum De Bruisbeek in Loenen gaat binnenkort weer voorzichtig starten met de activiteiten. Er wordt altijd zorgvuldig gelet op de corona-regels die door de overheid zijn opgesteld.

Inmiddels zijn de vijf biljartgroepen die wekelijks spelen in dit centrum begonnen met hun spelmorgen -middag of -avond. Woensdag 2 september gaat de gymgroep Senioren in beweging van Loes van Oorspronk weer om 10.30 uur beginnen om weer wat fit te worden. Op maandag 7 september beginnen ook weer de wekelijkse koffieochtenden. Om tien uur worden de gasten verwacht. Men kan dan weer gezellig bijpraten.

Op dinsdag 8 september begint om 14.00 uur ook de 55PlusSoos. Er is dan een aangepast programma. Het Haak- en breicafé dat Ria blom voorheen om de twee weken organiseerde gaat op 11 september ook weer van start.