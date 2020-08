KLARENBEEK – De organisatie van SC Klarenbeek heeft een nieuw evenement bedacht. De 4! van Klarenbeek bestaat uit vier wandeltochten op vier achtereenvolgende zondagen. Op 23 en 30 augustus en 6 en 13 september kunnen de wandelschoenen uit de kast.

De 4! van Klarenbeek is een laagdrempelig evenement, de routes zijn 5 en 10 kilometer lang. Elke zondag wordt een andere route gelopen door de omgeving van Klarenbeek. Start en finish zijn bij het MFC in Klarenbeek. Deelname kost 7,50 euro per persoon, inclusief koffie of thee aan de start, een versnapering onderweg en een consumptie bij terugkomst. Wie zich ineens voor alle vier de zondagen inschrijft, betaalt 25 euro. Inschrijven en betalen kan alleen online, aan de start is dit niet mogelijk. Om de wandelaars zoveel mogelijk te spreiden, kan er worden gestart tussen 11.00 en 13.00 uur.

