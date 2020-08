De 4! van Klarenbeek start met de landgoed Klarenbeek route

KLARENBEEK – Zondag 23 augustus kan de eerste route van de 4! van Klarenbeek gelopen worden. Op vier achtereenvolgende zondagen zijn er routes uitgezet van 5 en 10 kilometer. Bij de eerste route worden er drie landgoederen aan elkaar geknoopt. Landgoed Beekzicht, Landgoed Ekeby en Landgoed Klarenbeek, waarbij bij de laatste zelfs over het terrein gelopen wordt.

De 10 km komt door het unieke Klarenbos (kabouterbos) én langs de grafheuvels. In het beboste Appense Veld liggen tenminste zes grafheuvels verscholen, waarvan er drie heel goed zijn te zien. Deze zijn rond 2200 vóór Christus door de toenmalige bewoners in dit gebied opgericht en hebben honderden jaren dienst gedaan. De grafheuvels zijn pas in de jaren 70 ontdekt en bevatten sporen van meerdere begravingen. Conclusie: Klarenbeek is dus véél ouder dan men denkt. De grafheuvels zijn bij weinigen bekend en daarom een interessante attractie. Start en finish is bij MFC Klarenbeek. Starten kan tussen 11.00 en 13.00 uur. Deelnemers aan de wandeltocht kunnen zich voor zaterdag 22 augustus 18.00 uur aanmelden via de site van SC Klarenbeek. Ook betalen kan uitsluitend via de site. Vragen kunnen gesteld worden via kennedymars@scklarenbeek.nl.

www.scklarenbeek.nl/de4vanklarenbeek.