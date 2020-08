De 4! Van Klarenbeek gaat verder

KALRENBEEK – Op zondag 23 augustus werd de eerste van de 4! van Klarenbeek gelopen. Bijna 100 deelnemers legden deze mooie route af. Op zondag 30 augustus is de volgende route te lopen: De Woltersroute. Er zijn twee afstanden te wandelen de 5 en 10 kilometer.

De route gaat voor een groot deel over het Klarenbeekse klompenpad en dan loopt men langs de grenspalen van de Hoge Heerlijkheid ’t Loo. In 1750 kwam het protestantse, westelijke deel van Klarenbeek onder het bewind van Het Loo te vallen. In 1793 werden de eikenhouten grenspalen vervangen door palen van Bentheimersteen. Daarvan zijn er twee langs de route te bewonderen.

Daarna wordt via de weilanden van het Hooiland het klompenpad gevolgd, waarbij de Hooilandse kunst te bekijken is. Daarna lopen deelnemers door graslanden, dat vroeger deel uitmaakte van het laatste stukje oerbos van Nederland. Dat werd in 1871 ontgonnen en daarmee verdwenen ook de hooilanden en de heidevelden, die ten oosten van de A50 gesitueerd waren. Aan de andere zijde is Natuurmonumenten in 2006 begonnen met het herstel van het Beekbergerwoud.

Na het oversteken van de Woudweg gaat de route langs de ‘Verloren beek’ die in verband met een ruilverkaveling tot stand is gebracht. Door te maaien en het maaisel af te voeren, vindt verschraling plaats op het talud, waardoor er een diversiteit aan grassen en kruiden is ontstaan, met meer variatie voor insecten tot gevolg.

Na het rust (PLUS) punt van Imanse lopen ze dwars door de winkel van Bike Totaal Wolters. Een bijzonder pand, ‘de Maalderij’ waar in het verleden het koren werd gemalen en verhandeld biedt nu plaats aan een enorme variatie aan fietsen in alle modellen, maten en kleuren. Daarna lopen deelnemers via de Klarenbeekseweg terug naar het MFC.

Alle informatie en mogelijkheid tot deelname is te vinden op www.scklarenbeek.nl/de4vanklarenbeek.