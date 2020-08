Dag voor vrijwilligers in Dieren

DIEREN – Op zaterdag 7 november is er een dag speciaal voor vrijwilligers met gezelligheid, entertainment en een hapje en drankje. Deze bijeenkomst is om de waardering uit te spreken voor mensen die vrijwilligerswerk doen. Het gebeuren vindt plaats in de Ontmoetingskerk in Dieren. De organisatie, Incluzio Uitvoering Oost vraagt vrijwilligers deze dag vast in hun agenda te zetten. De organisatie verzorgt deze dag in opdracht van en voor vrijwilligers van de gemeenten Rheden en Rozendaal. Meer informatie volgt.