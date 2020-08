Complimenten van Veluwonen voor bewonerscommissie BAS

EERBEEK – Bewonerscommissie Appartementengebouw Sleperserf (BAS) in Eerbeek werd onlangs verrast met een bezoek door een delegatie van Woningstichting Veluwonen. Ze brachten cadeaus en mooie complimenten.

Veluwonen had gehoord dat de bewonerscommissie binnenkort haar tienjarig bestaan viert, onder andere met een BAS-dag. Reden voor Veluwonen om de commissie met een bezoek te vereren om de leden te complimenteren over hoe een en ander destijds tot stand is gekomen. Ten huize van BAS-voorzitter Bruno de Vries overhandigde Arlin Wernicke, woonconsulent leefbaarheid en participatie, de BAS-voorzitter en huismeester Joop Rabelink onder ander een leuke waardebon. ‘Die zijn voor de koninklijke wijze hoe jullie in januari 2011 de weg hebben gevonden om een en ander op poten te zetten en daar een gevolg aan hebben gegeven door goed en constructief overleg met Veluwonen en andere instanties. Bovendien speelt bij BAS ook de sector sociaal-maatschappelijk een grote rol. Wij stellen dit zeker op prijs”, aldus Wernicke. “BAS kan een voorbeeld zijn voor de commissies die bij ons al bestaan of nog in oprichting zijn. Ons streven is om bij grote woongebouwen/buurten bewonerscommissies te mogen begroeten zoals BAS van De Voltage op het Sleperserf functioneert.”

Onder dankzegging voor de mooie woorden, de Veluwonen-cadeaubon en de bloemen, memoreerde De Vries hij trots is op het feit dat ‘zijn’ bewonerscommissie een voorbeeld voor anderen mag zijn. Hij benadrukte dat BAS mede wordt bestuurd door Herma Nieuwenhuis, Dinie de Vries en Herman Meenink. Binnen het bestuur is ook het fonds Sociaal Team opgericht. Zij bieden de BAS-leden attenties aan bij bijzondere dagen, feestdagen, jubilea, bezoeken zieken en gaan op rouwbezoek. Ook de aanstaande BAS-dag wordt door dat team georganiseerd.

Buiten BAS om bestaat er nog een commissie die jaarlijks de Buurt-zomerbarbecue en de nieuwjaarsreceptie voor haar rekening neemt. Door de coronacrisis gaan deze activiteiten dit jaar niet door. Voor bijzondere dagen is er (op kosten van BAS) een vlaggenmast geplaatst en kan de nationale driekleur gehesen worden. “Mede door al deze activiteiten is het goed wonen op het Sleperserf”, besluit De Vries.