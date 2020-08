Collecteweek KWF zonder collectebus

BRUMMEN – Tijdens de nationale collecteweek van KWF Kankerbestrijding van 30 augustus tot en met 5 september wordt ook in de gemeente Brummen weer huis-aan-huis gecollecteerd. Vanwege het coronavirus gebeurt dat in aangepaste vorm: zonder collectebus, maar met een donatiekaart. “De collecte is dit jaar extra belangrijk, want de coronacrisis heeft de kankerpatiënt hard geraakt”, zegt Nadja Jonkers, voorzitter van collecteteam gemeente Brummen. “We hopen dan ook dat de inwoners van onze gemeente gul doneren.”

Op de donatiekaart, die de collectanten huis-aan-huis in de brievenbus doen, staat een QR-code afgebeeld. De gever kan deze code scannen met zijn mobiele telefoon en zo contactloos een gift overmaken. Ook is het mogelijk om een donatie over te maken op NL23 RABO 0333 7779 99 o.v.v. collecte KWF.

Nadja is blij dat de nationale collecteweek van KWF ook in coronatijd op een veilige manier kan plaatsvinden: “Nog steeds krijgt 1 op de 3 mensen in Nederland kanker. Bovendien zijn tientallen miljoenen euro’s minder beschikbaar doordat evenementen als Alpe d’HuZes en de Elfstedenzwemtocht zijn afgelast. Geld voor levensreddend onderzoek is daarom hard nodig. Voor de patiënt van nu, en van de toekomst.”