Collectanten MS Fonds gezocht

REGIO – Van 16 tot en met 21 november vindt de landelijke huis-aan-huis collecte van het MS Fonds plaats. Er wordt nog hard gezocht naar collectanten in de gemeenten Rheden, Brummen, Doesburg en in Beekbergen.

MS is de meest invaliderende ziekte onder jonge mensen. Het is een ziekte van het centrale zenuwstelsel. Doordat er iets mis is in het afweersysteem, wordt de laag om de zenuwen aangevallen en beschadigd. Hierdoor komen signalen van en naar de hersenen niet (goed) door, waardoor verlammings- en uitvalsverschijnselen optreden. In Nederland hebben 17.000 mensen MS en elk jaar komen hier zo’n 1.000 mensen bij. De eerste symptomen treden meestal op tussen het 20e en 40e levensjaar. Er is nog geen oplossing voor MS. Onderzoekers weten niet hoe MS ontstaat en hoe de ziekte te genezen is. Onderzoek is daarom hard nodig. Nationaal MS Fonds investeert de opbrengst uit de MS collecte in innovatieve onderzoeken naar MS. Het coronavirus heeft grote impact, ook op het Nationaal MS Fonds. Door de maatregelen hebben zij fondsenwervende evenementen moeten uitstellen of afgelasten. Hierdoor lopen zij inkomsten mis. Nieuwe collectanten kunnen zich aanmelden via www.nationaalmsfonds.nl/collecteren.