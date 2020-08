Chic & Shanty neemt afscheid van Annet

BRUMMEN – De afsluiting van het seizoen was voor de dames van Vrouwenkoor Chic & Shanty ook meteen een weerzien. De meeste koorleden hadden elkaar 3,5 maand niet gezien en gesproken, laat staan met elkaar gezongen.

Het bestuur vond dat de koorleden in deze moeilijke tijden wel wat extra verwend mochten worden. En dus werd het seizoen afgesloten met een uitgebreide barbecue bij de Kleine Frans in Broek.

Op deze avond werd ook afscheid genomen van pianiste Annet Strijland, die om medische redenen moet stoppen bij het koor. Annet sloot zich anderhalf jaar geleden door puur toeval aan bij Chic & Shanty en zowel het koor als zijzelf vinden het erg spijtig dat zij moet stoppen. “Ik heb bij meerdere koren gewerkt, maar ik heb niet één koor meegemaakt waar de sfeer zo prettig is en de omgang onder elkaar zo open en plezierig”, aldus Annet.

Haar afscheid betekent dat Chic & Shanty op zoek moet naar een nieuwe dame of heer die het koor muzikaal kan begeleiden op piano en/of accordeon. Het koor hoopt dat er in september weer gezongen kan worden. Vanwege de anderhalve meter afstand zal dat voorlopig niet op de vaste plek zijn bij de Vroolijke Frans.

chicenshanty@gmail.com