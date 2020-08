Chauffeur ernstig gewond bij brand Doesburg, mogelijk aangestoken

DOESBURG – Een vrachtwagenchauffeur is in de nacht van woensdag 19 op donderdag 20 augustus ernstig gewond geraakt bij een grote brand in zijn vrachtwagen, die geparkeerd stond aan de Leigraafseweg in Doesburg. Uit het eerste onderzoek van de politie en brandweer blijkt dat de brand mogelijk is aangestoken.

Rond 02.20 uur werd de chauffeur wakker. Hij kon nog net op tijd de cabine verlaten, waarna hij alarm sloeg. De chauffeur raakte ernstig gewond en werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De politie is een grootschalig onderzoek gestart naar de zaak.

Foto: Roland Heitink