DE STEEG – Achter een woning aan de Hoofdstraat in De Steeg is dinsdag 25 augustus aan het begin van de avond een camper volledig uitgebrand. De rookwolken waren in de omgeving goed zichtbaar.

Rond 18.30 uur werd de brandweer gealarmeerd. Ter plaatse stond grotendeels van het voertuig al in lichterlaaie. Ze zijn de nodige tijd bezig geweest om het vuur volledig te blussen.

Hoe de brand is ontstaan is niet bekend.

Foto: Roland Heitink