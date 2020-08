Burgemeester van Eert doet oproep aan horecaondernemers

GEM.RHEDEN – Burgemeester Carol van Eert doet nogmaals een oproep aan alle horecaondernemers om toe te zien op de naleving van de coronamaatregelen. En dan gaat het vooral om de 1,5 m afstand. Dit staat te lezen in een brief die burgemeester Carol van Eert stuurt aan alle horeca-ondernemers. De handhavers (boa’s) van de gemeente Rheden brengen dezer dagen de brieven persoonlijk rond.

“Onze eigen handhavers en politie geven mij regelmatig het signaal dat in

horecagelegenheden niet altijd de maatregel van afstand houden wordt nageleefd. Ondanks dat ik dat begrijp, kan ik het niet accepteren. Daarom deze brief, ook namens wethouder Ronald Haverkamp van Economische Zaken, om de ondernemers er nogmaals op te attenderen hoe belangrijk de 1,5 m maatregel is. Hoe lastig misschien ook. Maar het wordt voor ons allemaal nog veel moeilijker als wij de besmettingen niet in de greep weten te houden en er weer strengere maatregelen moeten komen”, aldus burgemeester van Eert.

Foto: Boa brengt brief bij een van de horecaondernemers in de gemeente Rheden