Bronckhorst bedankt mantelzorgers

GEM. BRONCKHORST – De gemeente Bronckhorst beloont mantelzorgers met 100 euro, die zij naar eigen inzicht mogen besteden. Iedereen kan een mantelzorger hiervoor aanmelden. Dit kan als de mantelzorger minimaal drie maanden, minimaal 8 uur per week voor iemand zorgt. Het gaat om extra zorg die de normale gebruikelijke zorg voor elkaar in een huishouden overstijgt. De mantelzorger mag in een andere gemeente wonen, maar moet zorgen voor een inwoner van Bronckhorst. Mantelzorgers kunnen tot en met 31 december worden aangemeld via www.bronckhorst.nl/mantelzorg.