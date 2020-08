Brandje in bloempot

DOESBURG- Maandagmorgen om 5.10 uur werd de brandweer van Doesburg opgeroepen voor een brandgerucht in de Philip Gastelaarstraat. Ter plaatse werd er binnen wel rook geroken maar een brandhaard was moeilijk te vinden. Nadat de warmtedetector was ingezet werd er buiten het pand tegen de muur een bloempot gevonden die smeulde. Waarschijnlijk heeft iemand hier een sigaret niet goed gedoofd en is de droge aarde en wortels van de plant gaan smeulen. Een straal water uit de tankautospuit doofde het smeulende vuur en gaf gelijk de plant water.

Foto: Hanny ten Dolle