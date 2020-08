Brand op terras van restaurant in Ellecom

ELLECOM – Zondagavond 23 augustus is de brandweer van Dieren gealarmeerd voor een brand op het terras bij het restaurant een restaurant aan de Zutphensestraatweg in Ellecom.

De brandweer werd rond 20.30 uur gealarmeerd voor een buitenbrand bij het restaurant. Ter plekke bleek dat op het terras een terrasheater spontaan in brand was gevlogen. Meerdere mensen zaten op het terras te eten. Zij konden allen tijdig wegkomen en niemand raakte gewond.

Medewerkers van het restaurant waren zelf al begonnen met een eerste bluspoging met de brandhaspel, maar dat was niet voldoende. De toegesnelde brandweer heeft het blussen overgenomen van de medewerkers en het vuur gedoofd en de gasfles gekoeld.

Hoe het kon gebeuren dat de terrasheater in brand vloog, is nog niet duidelijk. De brandweer heeft als bedankje van het restaurant een drankje aangeboden gekregen.

Foto: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink