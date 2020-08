Brand bij woning Bongerd

BRUMMEN – Op vrijdag 31 juli ontstond er brand in een schuur bij een woning aan de Bongerd in Brummen. De bewoner had bij het aansteken van de barbecue een brandend aanmaakblokje in een zak kolen laten vallen. Hij dacht dat dit blokje uit was gegaan en had de zak kolen weer in de schuur geplaatst. Dit bleek niet het geval, 20 minuten later stond de schuur in brand. De brandweer kwam ter plaatse om de brand te blussen.