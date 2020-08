BoekStart weer van start

DIEREN – Door de coronamaatregelen heeft het even stilgelegen, maar nu met name kinderen meer bewegingsvrijheid hebben, zijn kinderactiviteiten in de Bibliotheek weer mogelijk. Vanaf september organiseert de Bibliotheek Veluwezoom daarom opnieuw BoekStart-uurtjes. In de bibliotheek van Dieren is er op vrijdag 4 september om 9.00 uur een BoekStart. Op vrijdag 11 september om 9.00 uur in Velp.

De BoekStart-uurtjes komen voort uit BoekStart, een programma van de Bibliotheek dat jonge ouders stimuleert om hun baby gratis lid te maken van de Bibliotheek en om samen de speciale babyboekjes te lezen. Want, samen een knisperboekje of een boekje met geluiden bekijken, daar leert een kindje veel van. Het stimuleert de taal- en spraakontwikkeling, zo blijkt uit onderzoek. En het verhoogt de concentratie. Allemaal zaken waar een baby een leven lang plezier van heeft. Bovendien versterkt het de band tussen ouder en kind als je samen een boekje bekijkt, plaatjes aanwijst en benoemt, versjes leert en verhaaltjes vertelt. De bijeenkomsten in de Bibliotheek worden begeleid door speciaal opgeleide BoekStartcoaches van de Bibliotheek. Ze gaan voorlezen, samen boekjes bekijken, liedjes zingen en een spelletje doen. Iedereen is welkom, lid zijn is niet nodig. De bijeenkomsten zijn gratis.

www.bibliotheekveluwezoom.nl/agenda