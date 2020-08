Boek uit? Breng het naar de Eerbeekse minibieb

EERBEEK – Wie toe is aan nieuwe boeken of juist gelezen boeken te geef heeft, kan terecht bij de Eerbeekse minibieb van Lian Brandsma. Iedereen kan hier gratis iets moois uit komen zoeken. En heb je een boek uit? Dan breng je het terug voor een ander.

De boekenkasten in het huis van Lian Brandsma reiken tot aan het plafond. “Ik hou van lezen, koop makkelijk en graag boeken. Maar als ik ze dan uit heb, kan ik ze niet allemaal bewaren.” Zo ontstond het idee van de minibieb. “Als ik een boek uit heb, vind ik het ook leuk als een ander ervan kan genieten. Dus zet ik ze in mijn kleine bibliotheekje.”

In de voortuin plaatste Lian een mooi kastje, waarin een stuk of twintig boeken passen. Ze zet er zelf vaak haar gelezen boeken in, maar nodigt vooral ook anderen uit dit te doen. “Het is niet de bedoeling dat mensen dozen met boeken komen brengen, maar als je een mooi boek hebt waar je een ander blij mee kunt maken, mag je die gerust komen ruilen voor iets anders”, zegt Lian. Als iedereen die een boek meeneemt, een ander terugzet, blijft het biebje lekker gevuld en staan er steeds weer andere boeken. Regelmatig vindt Lian nieuwe titels in haar bescheiden collectie, maar ook een stapeltje Donald Ducks verwisselde er snel van eigenaar.

In de vier jaar dat de Eerbeekse minibieb bestaat, is er een vaste groep gebruikers ontstaan die regelmatig een boek komen ruilen. “Ik zie veel dezelfde gezichten. Mensen die ik helemaal niet ken en volgens mij ook niet uit de buurt komen”, vertelt Lian. “Dat vind ik leuk, dat boekenliefhebbers speciaal voor mijn bibliotheekje op de fiets stappen om te kijken of er iets nieuws is of om juist een boek te brengen. Ik schat dat er per week wel zo’n tien boeken van eigenaar wisselen.”

De Eerbeekse minibieb is te vinden in de voortuin aan de Händelstraat 58. Iedereen mag dus gratis een boek uit komen zoeken of iets moois voor een ander achter te laten. Er ligt een klein notitieboekje in het kastje, waarin iedereen een leuke boodschap achter mag laten. Nieuwe vondsten vermeldt Lian regelmatig op Facebook: zoek op Minibieb Eerbeek om op de hoogte te blijven.