Blikseminslag veroorzaakt brand in woning Doesburg

DOESBURG – Op de Richtersakker in Doesburg is donderdagavond 13 augustus de bliksem ingeslagen in een woning. Hierbij brak brand uit. De knal van de inslag was rond 20.45 uur in de wijde omgeving te horen, van Lathum tot Dieren. De inslag heeft een brand veroorzaakt in het hoek van het dak van de hoekwoning. De brandweer van Doesburg en Dieren kwamen met spoed ter plekke. Met onder andere een hoogwerker worden dakpannen verwijderd om de brand te bestrijden. Voor zover bekend raakte niemand gewond bij de brand.

Foto: Roland Heitink / Persbureau Heitink