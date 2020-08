Bijen smullen op de bloeiende heide

LOENEN – Na twee droge jaren was de verwachting dat de heide deze zomer niet paars gekleurd zou worden. Gelukkig valt het mee. Er zijn bij de heidevelden in de Loenermark en Imbosch hier en daar wel percelen die maar weinig kleur laten zien. Toch blijft de aanblik van de bloeiende heidevelden een erg mooi plaatje. De regen kwam juist op tijd om de heide in volle pracht te laten zien.

In de Loenermark is al duidelijk te zien dat het gras hier en daar vrij spel heeft nu de kudde van Veluwse Heideschapen van de Loenense schaapskooi enige weken niet meer graast in dit gebied. Zij grazen op de Tongerense Heide en komen over enkele weken weer terug op de oude plek. De heide zonder begrazing heeft wel als voordeel dat jonge heideplantjes en besjes nu wel kunnen doorgroeien.

De heidevelden in de Loenermark en Zilvense Heide bloeien op sommige plekken uitbundig. De bloemen bevatten veel honing. Een reden voor de imkers om met hun bijenvolken een plaatsje te zoeken nabij de heidevelden.De heidehoning is voor menigeen een gezonde delicatesse. Een imker uit Dinxperlo kwam met tien volken naar de Zilvense heide. Bij stralend zomerweer kunnen de werkbijen druk in de weer zijn om de heerlijke heidehoning te verzamelen.

Foto: Martien Kobussen