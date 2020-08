Bezoekers Mollenhof groeten elkaar via videoproject

OEKEN – De enthousiaste vrijwilligers van de Mollenhof in Oeken doen er alles aan om te zorgen dat de bezoekers elkaar niet vergeten. Omdat nog niet iedereen weer naar de dagbesteding kan komen, is het team gestart met een videoproject, waarin bezoekers hun ervaringen delen en boodschappen voor elkaar inspreken.

De vaste bezoekers van de Mollenhof worden deze weken waar mogelijk thuis bezocht. Ze worden opgepaste afstand geïnterviewd en gefilmd. In deze gesprekken staat Covid-19 centraal, maar vooral de persoonlijke gevolgen daarvan. Die waren voor veel bezoekers van de Mollenhof behoorlijk groot. Door de maatregelen die werden getroffen om het coronavirus te stoppen, kwam de dagbesteding voor deze mensen plotseling stil te liggen. De meeste bezoekers behoren tot de risicogroep en zij konden weken- of zelfs maandenlang niet naar de locatie in Oeken komen.

Voor velen is een bezoek aan de Mollenhof de enige vorm van sociaal contact buiten familie en/of mantelzorgers. In de ontmoetingsruimte en de tuin kunnen ze ‘mens zijn onder de mensen’. Bezoekers kunnen doen waar ze blij van worden en zich richten op wat ze nog wèl kunnen. Er is sprake van een hechte en betrokken groep bezoekers en toen de dagbesteding stilviel was het gemis dan ook groot. Vanuit de Mollenhof werd er van alles gedaan om contact te onderhouden. Zo werden alle bezoekers gebeld en werd er verse soep rondgebracht. Toch kregen veel gasten te maken met vereenzaming, verveling, verlies van conditie en vaardigheden.

Na enkele weken mocht er langzaam weer gestart worden met de dagbesteding, maar vanwege de RIVM-maatregelen werd er een poosje alleen een-op-eenbegeleiding geboden. Een aantal bezoekers waarbij de behoefte het grootste was, kon weer komen. Ze konden weer genieten van de Mollenhof, waar de tuin inmiddels vol in de bloei stond, maar misten daarbij wel hun maatjes.

Met dat gegeven wilde het team van de Mollenhof iets doen en zo ontstond het videoproject. Hiervoor kreeg de Mollenhof een leuk subsidiebedrag van de provincie Gelderland, waarvan een aantal tablets en statievlens is aangeschaft. De vrijwilligers gingen op pad en namen bij de bezoekers thuis een interview af. Deze filmpjes worden achter elkaar gemonteerd en vervolgens aan alle bezoekers getoond. Op deze manier kunnen ze elkaar toch zien, vertellen hoe het gaat, elkaar de groeten doen of en een hart onder de riem steken.

Inmiddels is het zomervakantie en is de Mollenhof twee weken gesloten, van maandag 3 tot en met zondag 16 augustus. Maar ook daarna gaat het interviewen en filmen volop door.