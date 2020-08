Bestuur Loense Moandag wil stokje overdragen

LOENEN – Iedereen in Loenen (en verre omgeving) kent de Loense Moandag. Al dertig jaar wordt dit evenement met veel plezier en enthousiasme georganiseerd door een ervaren bestuur. Het bestuur wil het stokje gaan overdragen om ruimte te maken voor een jongere generatie.

Het bestuur geeft aan nieuwe, jonge bestuurders te willen ondersteunen. De Loense Moandag is een evenement met ruim 25.000 bezoekers en het bestuur is bang dat dit potentiële bestuurders afschrikt. “Hoe pak je een dergelijk evenement aan? Wat komt erbij kijken? Wie komt er allemaal bij kijken? Allemaal vragen waar wij, als zittend bestuur, ons heel goed van kunnen voorstellen dat je deze oproep aan je voorbij laat gaan. Dus hebben wij eens goed nagedacht hoe wij dit kunnen aan pakken. Ons lijkt de beste aanpak om nieuwe kandidaten zo goed mogelijk te gaan begeleiden. Je wordt gekoppeld aan een bestuurslid dat jou op weg helpt en net zolang met je meeloopt als nodig is. Dus eerst een jaar samenwerken, maar ook daarna bereikbaar voor de nodige vragen. Een soort mentor dus.”

Daarbij ligt er voor nieuwe bestuurders een uitgebreid draaiboek klaar, waarin alle informatie over de dag te vinden is. De kramen op de markt worden door een professionele organisatie ingevuld, en er zijn heel veel vrijwilligers die de dag zelf komen helpen. Het nieuwe bestuur komt er dus ook zeker niet alleen voor te staan.

Het bestuur heet ieder die interesse heeft van harte welkom. Volgens de leden moet het zo lukken om rustig aan een nieuw bestuur te werken voor de Loense Moandag. Het bestuur hoopt op reacties zodat dit prachtige jaarlijkse evenement niet verloren gaat voor Loenen.