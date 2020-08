Beleef de Tour de France

DREMPT – Op zaterdag 29 augustus start de Tour de France, twee maanden later dan gepland in het Franse plaats Nice. Al bijna 30 jaar wordt er in Drempt de Hessentour georganiseerd waarbij er weer volop kans is op vele prijzen door klassementen en truidragers in de Tour goed te voorspellen.

Na het succes van vorig jaar met een recordaantal deelnemers uit de regio en het weer goed vooraan meerijden van Nederlandse renners, is de belangstelling weer flink toegenomen. Ook dit jaar mogen er vijf reserverenners worden ingezet, dit kan het klassement nog wel eens op zijn kop zetten.

Een deelnameformulier kost 5 euro. Het doorgeven van de renners kan tot zaterdag 29 augustus, 15.00 uur. Het inschrijfformulier is te verkrijgen via https://hessentour.jouwweb.nl.

De stand van deze toto wordt dagelijks bijgehouden.

Aan het eind van de tour zijn er weer prijzen voor de etappewinnaars en de top 10 van het algemeen klassementVragen kunnen gesteld worden aan H. Veeneman via tel.0313 – 477062.