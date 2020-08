Basketbal voor volwassenen

RHEDEN – Op woensdag 2 september start WIK met basketballessen voor volwassen. De lessen zijn toegankelijk voor iedereen ongeacht niveau. Iedereen die lekker samen wil sporten, beter wil leren basketballen of fitter wil worden is welkom. Elke woensdag van 19.00 tot 20.00 uur in sporthal de Hangmat in Rheden. Opgeven kan via secretariaat.wikrheden@gmail.com.