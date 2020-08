RHEDEN – Maandagavond is op de Beekhuizenseweg ter hoogte van het paviljoen in Rheden een auto van de weg geraakt en over de kop geslagen. De auto kwam onderaan op een voetgangerspad tot stilstand. De bestuurder, een 70-jarige man uit Rheden, is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.

Foto: Roland Heitink