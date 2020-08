ROZENDAAL – Op de Beekhuizenseweg in Nationaal Park Veluwezoom bij Rozendaal is een automobilist dinsdag 18 augusuts tegen een boom gebotst. Een man en vrouw op leeftijd zijn gecontroleerd door het ambulancepersoneel, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis.

De auto is total loss geraakt en is geborgen door een bergingsbedrijf.

Foto: Roland Heitink