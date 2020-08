Auto tegen boom in Laag-Soeren

LAAG-SOEREN – Op de Harderwijkerweg in Laag-Soeren woensdag 26 augustus een auto hard tegen een boom geknald. Hierbij is één persoon ernstig gewond geraakt.

Het ongeluk gebeurde om 13.00 uur. De auto is bij het eenzijdige ongeval door nog onbekende tegen de boom gereden. Veel hulpdiensten rukten met spoed uit, waaronder meerdere brandweervoertuigen. Ook de traumahelikopter kwam ter plekke. Omstanders boden het slachtoffer eerste hulp, waarna de hulpdiensten het overnamen. Ter plekke bleek het slachtoffer in kritieke toestand te zijn. De vrouw is, onder begeleiding van de trauma-arts, per ambulance overgebracht naar het Radboud ziekenhuis in Nijmegen.

Foto: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink