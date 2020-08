RHEDEN – Op de A348 tussen Rheden en Velp is zaterdagmiddag een auto van het talud afgereden. Niemand raakte gewond.

Het eenzijdige ongeluk gebeurde rond 13.05 uur. De bestuurder van de auto, die alleen in het voertuig zat, is ongedeerd gebleven. Wel heeft de auto de nodige schade opgelopen. Hoe het ongeval exact heeft kunnen gebeuren, is niet bekend.

Foto: Martin Heitink / Persbureau Heitink